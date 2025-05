Podcast JR 15 Min #1162 | Número de jovens “nem-nem” atinge o menor nível em uma década

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que a participação dos jovens no mercado de trabalho cresceu, e o número dos chamados “nem-nem” — aqueles que não estudam nem trabalham — atingiu o menor nível desde o início da série histórica, em 2012. Os indicadores são um sinal positivo tanto para a economia quanto para a juventude brasileira. Por que os jovens estão conseguindo mais empregos? Qual é o papel de programas como o Pé-de-Meia, que oferecem incentivo financeiro a estudantes de baixa renda para concluírem o ensino médio? E como manter esse cenário promissor? Adriana Perroni e o repórter Filipe Brandão conversam sobre esses temas com Katia Smole, doutora em Educação e diretora-executiva do Instituto Reúna.