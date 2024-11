Podcast JR 15 Min #1039 | Falsificação de Ozempic: os riscos dos medicamentos adulterados

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga casos de falsificação de Ozempic, um medicamento indicado para o tratamento de diabetes, mas que também é utilizado para o emagrecimento. A suspeita surgiu após uma mulher, que fazia uso do medicamento, ser internada em estado grave. O interesse pelo Ozempic tem crescido significativamente no Brasil, com um aumento de 307,6% em buscas sobre o tema na internet em abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, o que despertou o interesse de criminosos. A fraude já foi identificada em várias cidades do país. Quais são os riscos associados ao uso de medicamentos falsos, como o Ozempic? Como identificar uma adulteração? É possível se proteger desse mercado ilegal? Luiz Fara Monteiro e a repórter Ingrid Griebel conversam sobre este assunto com o médico nutrólogo do Hospital Moriah, Marcelo Cássio de Souza.