Podcast JR 15 Min #1042 | Quase 90 mil aparelhos bloqueados: o impacto do Celular Seguro no Brasil

O número de celulares roubados e furtados em todo o Brasil é alarmante e preocupa a população. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, uma ocorrência foi registrada a cada 30 segundos. Para conter essas estatísticas, o Governo Federal criou o aplicativo "Celular Seguro" que, em menos de um ano, já conta com mais de dois milhões de aparelhos registrados e quase 90 mil bloqueados. Nesse cenário, surgem algumas dúvidas importantes: qual é a principal função do aplicativo e como ele funciona na prática? Quais outras medidas ou tecnologias podem ser implementadas para inibir esse tipo de crime? E como aumentar a adesão da população? Luiz Fara Monteiro e a repórter Adriana Perroni conversam com o especialista em cibercrimes e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV), Luiz Augusto D'Urso.