Podcast JR 15 Min #1043 | Trump x Kamala: o que está em jogo nas eleições dos Estados Unidos

Com a segurança reforçada, milhões de americanos decidem hoje o futuro do país para os próximos quatro anos. O ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, enfrenta a atual vice-presidente Kamala Harris, que representa o Partido Democrata. Estão em jogo visões diferentes sobre temas importantes, como economia, imigração, política externa, saúde, educação e direitos civis. Segundo as últimas pesquisas, o resultado das urnas é imprevisível. Como funciona o sistema de votação nos Estados Unidos? Quais são as principais diferenças entre os candidatos? E como a política internacional é afetada pela eleição? Luiz Fara Monteiro e o correspondente da Record nos Estados Unidos, Vandrey Pereira, conversam com o especialista em política externa e professor de Relações Internacionais do Ibmec Brasília, Ricardo Caichiolo.