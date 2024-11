Podcast JR 15 Min #1047 | Financiamento da casa própria: entendas as novas condições da Caixa

A Caixa Econômica Federal, que é referência no segmento no país, anunciou alterações nas regras de financiamento de imóveis. São mudanças nas condições de crédito e nos valores da entrada. O que está por trás da alteração? Comprar a casa própria será um sonho mais difícil de se realizar? E como escolher a melhor modalidade de crédito? Luiz Fara Monteiro e o repórter Rogério Guimarães discutem as novas regras com a coordenadora de Projetos de Construção da do FGV-Ibre, Ana Maria Castelo.