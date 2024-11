Podcast JR 15 Min #1048 | Expansão das favelas: desafios e soluções para as políticas públicas

Uma realidade que impacta milhões de brasileiros: o expressivo crescimento da população que vive em favelas e comunidades espalhadas pelo país. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 16 milhões de pessoas vivem em mais de 12 mil favelas, o que representa um aumento de 43% na comparação com o levantamento de 2010. São quase 5 milhões de novos moradores. O que esses números representam? Quais são os principais desafios enfrentados pelos moradores dessas comunidades? E quais iniciativas têm se mostrado mais eficazes para melhorar a qualidade de vida nessas áreas? Luiz Fara Monteiro e o repórter Henrique Terra conversam com o professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Jorge Alexandre Barbosa Neves.