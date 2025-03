Podcast JR 15 Min #1120 | Sublocação de imóveis: os riscos e benefícios

Um tema que gera bastante debate no mercado imobiliário: a sublocação de imóveis, especialmente em contratos de curta temporada. Com o crescimento das plataformas de aluguel por períodos curtos, muitos locatários estão sublocando seus imóveis para ganhar uma renda extra. Mas essa prática tem regras? Quais os direitos e deveres do locador e locatário? E como a nova proposta de regulamentação no Congresso pode impactar esse cenário? Luiz Fara Monteiro e o repórter Guilherme Mendes conversam com o advogado e especialista em Direito Imobiliário e Privado, Kevin de Sousa.



