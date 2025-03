Podcast JR 15 Min #1118 | Câncer de mama no Brasil: qual a idade ideal para a mamografia?

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. Só em 2024, mais de 70 mil novos casos da doença foram registrados no Brasil. Apesar da gravidade, o protocolo para rastrear a doença divide opiniões. Enquanto entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) defendem que a mamografia, exame de imagem para detectar a doença, deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos, autoridades públicas, como o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (Inca), recomendam entre 50 e 69 anos, a cada dois anos. Mas por que existe essa diferença de recomendação? Qual a idade ideal para começar a fazer mamografia? Quais são os riscos de realizar esse exame antes do recomendado? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marcela Varasquim conversam com a radiologista do Hospital Moriah e especialista em imagem mamária, Mônica Rudner.



