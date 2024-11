Podcast JR 15 Min #1049 | COP 29: Líderes mundiais buscam soluções para a crise climática

A 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 29, está em andamento em Baku, no Azerbaijão. Líderes mundiais, representantes de governos, empresários e ativistas de todo o mundo se reúnem para duas semanas intensas de negociações e debates, centrados no futuro do planeta em meio aos desafios das mudanças climáticas. Com o Brasil e outras nações sentindo os impactos ambientais cada vez mais severos, a COP 29 levanta questões urgentes sobre financiamento climático e transição energética. Quais são as expectativas em torno da COP 29? Quais os principais obstáculos que os países em desenvolvimento enfrentam para implementar políticas climáticas? E como o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos pode impactar as negociações? Luiz Fara Monteiro e o repórter Ari Peixoto conversam com o coordenador do Programa de Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV EAESP, Guarany Osório.