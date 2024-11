Podcast JR 15 Min #1051 | Animais peçonhentos: o que fazer quando o perigo é pequeno e letal?

Em todo o Brasil, os acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, têm aumentado a cada ano, se tornando uma preocupação crescente. De acordo com o Ministério da Saúde, só em 2023, foram notificados mais de 314 mil casos de acidentes envolvendo esses tipos de animais. Esse aumento é particularmente visível nos meses mais quentes do ano, quando as altas temperaturas e o maior volume de chuvas forçam escorpiões e aranhas a buscarem abrigo próximo às áreas urbanas, aumentando o risco de contato com humanos. Diante desse cenário, algumas questões surgem: como se proteger? Como minimizar os riscos e garantir mais segurança em casas, escolas e ambientes de trabalho? E, em caso de acidente, quando procurar um médico? Luiz Fara Monteiro e o repórter Guilherme Mendes conversam com o biólogo e especialista em controle de pragas, Randy Baldresca.