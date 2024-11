Podcast JR 15 Min #1054 | Novos empreendedores: por que os jovens estão liderando novos negócios?

O futuro do empreendedorismo será dos jovens. Segundo um levantamento do Sebrae, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, o número de empreendedores com idade entre 18 e 29 anos cresceu 23%, entre o final de 2013 e o final de 2023. O que tem impulsionado esse crescimento? Que desafios os jovens empreendedores enfrentam? E como escolher as melhores oportunidades? Luiz Fara Monteiro e a repórter Adriana Perroni conversam com o diretor técnico do Sebrae São Paulo, Marco Vinholi.