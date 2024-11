Podcast JR 15 Min #1059 | Gugu, Simples Assim: um olhar íntimo sobre a trajetória de um ícone da TV

Há cinco anos, o Brasil se despedia de Gugu Liberato, um dos ícones mais queridos da televisão brasileira. Seu legado, que permanece vivo na memória dos fãs, foi relembrado no documentário Gugu, Simples Assim, que está disponível no PlayPlus, a plataforma de streaming da Record. A produção revela os bastidores de sua carreira e detalhes inéditos de sua vida pessoal, mostrando um lado mais íntimo do apresentador que marcou gerações. No documentário, os três filhos de Gugu se reúnem para compartilhar memórias especiais e relembrar histórias do pai. Luiz Fara Monteiro e o repórter Romeu Piccoli conversam com o jornalista Flávio Ricco sobre essa produção.