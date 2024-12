Podcast JR 15 Min #1063 | Alimentos ultraprocessados: a conta bilionária paga com saúde pública

Você sabia que o Brasil gasta mais de dez bilhões de reais por ano com os impactos dos alimentos ultraprocessados na saúde da população? Esses números alarmantes incluem despesas com tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS), aposentadorias precoces e licenças médicas. Para se ter uma ideia da gravidade, somente em 2019, o consumo de ultraprocessados foi responsável por cerca de 57 mil mortes prematuras, aquelas que acontecem antes da média da expectativa de vida da população. Quais são os alimentos ultraprocessados mais consumidos? Como identificar os mais perigosos? E o mais importante, como podemos reverter esse cenário? Adriana Perroni e o repórter Romeu Piccoli discutem o tema com Cynthia Aidar, supervisora do Serviço de Nutrição do Hospital Moriah.