Podcast JR 15 Min #1066 | Crise na França: saída do primeiro-ministro abala governo Macron

A França enfrenta uma crise política que vem se intensificado nos últimos meses, agravada ainda mais nesta semana. O primeiro-ministro, Michel Barnier, apresentou seu pedido de renúncia ao presidente Emannuel Macron após ser alvo de uma moção por desconfiança aprovada pelo Parlamento. Em meio à turbulência, o presidente solicitou que Barnier permaneça no cargo até a nomeação de um novo premiê. Mas o que motivou essa moção? Qual será o impacto para o governo Macron? E quais reflexos para a política internacional? Adriana Perroni e o repórter Ari Peixoto conversam com Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e especialista em Europa.