Podcast JR 15 Min #1083 | Proibição de celulares em escolas: como isso afetará a educação no Brasil?

Crianças e adolescentes estão oficialmente em período de férias, um momento de descanso para alunos e professores. No entanto, a volta às aulas já promete mudanças significativas na rotina escolar. Na última segunda (13), o presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Quais serão os desafios dessa medida para professores e alunos? Como será fiscalizado o cumprimento da lei? E será que ela poderá, de fato, melhorar a qualidade do ensino no país? Luiz Fara Monteiro e a repórter Vanessa Lima debatem o assunto com Bernardo Baião, coordenador de políticas educacionais do Todos Pela Educação.