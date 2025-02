Podcast JR 15 Min #1087 | Segundo mandato de Donald Trump: a posse do republicano

Nesta segunda (20), Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, após a vitória nas eleições de novembro de 2024. A cerimônia de posse dentro do Congresso americano, em Washington, marca o retorno político do republicano ao poder depois de quatro anos da administração de Joe Biden. Como a vitória de Trump tem impactado a geopolítica global com sua volta à Casa Branca? O que promete o retorno de Trump? Quais são os reflexos dessa transição? O que mudou na política internacional e como o mundo se prepara para o seu segundo mandato? Luiz Fara Monteiro e o correspondente da RECORD nos Estados Unidos, Vandrey Pereira, conversam com o professor de ciências políticas do Ibmec Brasília, Nauê Bernardo.