Podcast JR 15 Min #1088 | Crescimento dos Consórcios: entenda os riscos e como se proteger de golpes

Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, a ABAC, o setor registrou um recorde no volume de vendas em 2024, com cotas avançando 8% em relação ao ano anterior. E a expectativa para 2025 é de uma alta similar, com a adesão dos brasileiros crescendo ainda mais. Mas, o que explica esse crescimento? Será que todo mundo que entra em um consórcio entende os riscos e cuidados necessários? Quais são os golpes mais comuns e como se proteger? Luiz Fara Monteiro e o repórter Filipe Brandão conversam com a advogada especialista em direito do consumidor, Roberta Densa.