Podcast JR 15 Min #1089 | Agronegócio no Brasil: perspectivas e estimativas para 2025

O agronegócio brasileiro é sinônimo de grandiosidade e continua sendo uma das principais fontes de riqueza do país. Contudo, apesar de sua relevância, a safra brasileira de 2024 encerrou com uma produção de mais 292 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, representando uma queda de 7,2% em relação à safra de 2023. No entanto, em 2025, deve haver um crescimento de 10,2% em relação ao ano passado. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado recentemente pelo IBGE. Quais fatores explicam essa queda na produção agrícola em 2024? Como o agronegócio brasileiro está se preparando para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos no setor? Que estratégias podem ser adotadas para aumentar a produtividade sem expandir a área de cultivo? E, por fim, quais são as perspectivas e estimativas para 2025? Luiz Fara Monteiro e o repórter Fábio Menegatti conversam com o especialista no setor agropecuário e coordenador dos cursos de agro na ESPM, Jorge Dietrich.