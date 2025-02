Podcast JR 15 Min #1090 | População em situação de rua no Brasil: como reverter os altos números?

Um levantamento recente, realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, revelou um dado alarmante: mais de 320 mil pessoas vivem em situação de rua no país, sendo 139 mil somente em São Paulo. Por que cada vez mais pessoas vivem em situação de rua? O que deve ser feito para mudar essa realidade? E como a sociedade pode ajudar essa população? Luiz Fara Monteiro e a repórter Adriana Perroni conversam com o coordenador do observatório de políticas públicas da UFMG, André Luiz Freitas.