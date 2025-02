Podcast JR 15 Min #1091 | PMMA: riscos e consequências do uso da substância para fins estéticos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, avalia a retirada do polimetilmetacrilato, o PMMA, após solicitação do Conselho Federal de Medicina (CFM), para proibir o uso desta substância para fins estéticos. O requerimento foi entregue na última terça (21) durante reunião na sede do órgão regulador, e pede o banimento e suspensão da produção e da comercialização de preenchedores à base do produto no Brasil. Mas o que é o PMMA? Quais os riscos e consequências do uso desta substância? Em quais procedimentos ele é utilizado? Para quem ele é indicado? E quais profissionais podem realizar as aplicações? Luiz Fara Monteiro e a repórter Caterina Achutti conversam com André Perez Pontes, cirurgião plástico do Hospital Moriah.