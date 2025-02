Podcast JR 15 Min #1092 | Destruição ambiental: Brasil registra aumento recorde de queimadas

Dados recentes do Monitor do Fogo do MapBiomas mostram que as áreas queimadas no Brasil cresceram quase 80% em 2024, superando os 30 milhões de hectares, um território maior do que o da Itália. Esse recorde coloca o país em uma situação ainda mais crítica em relação à destruição ambiental. Mas o que está por trás desse aumento expressivo? Quais são as principais consequências para o meio ambiente, economia e a vida das pessoas? E o que pode ser feito para combater esse problema? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marília Argollo conversam com a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e coordenadora do MapBiomas Fogo, Ane Alencar.