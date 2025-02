Podcast JR 15 Min #1093 | Mudanças climáticas e urbanização: chuvas provocam caos em cidades

No dia 24 de janeiro, a cidade de São Paulo entrou em estado de alerta para alagamentos após chover 30% do previsto para o mês inteiro em menos de uma hora. Além de ruas e avenidas alagadas, a enxurrada invadiu um shopping e tomou estações de metrô, deixando pessoas ilhadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica "Operações Chuvas", criada em 1961. Essas situações se tornaram frequentes em várias regiões do país. Por que as cidades não suportam o volume de chuvas? Falta planejamento para lidar com as precipitações? E o que fazer para reduzir esses efeitos? Luiz Fara Monteiro e a repórter Gabriela Dias conversam com o arquiteto e urbanista, professor de Arquitetura da Universidade Mackenzie, Valter Caldana.