Podcast JR 15 Min #1094 | Apreensões de nitazenos crescem e elevam risco de crise pelo uso da droga

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento preocupante no número de apreensões de nitazenos, um grupo de opioides sintéticos extremamente potentes, que são mais fortes e nocivos que o fentanil e a morfina. Essas substâncias, que já causam crises de saúde pública em outros países, começam a aparecer com mais frequência por aqui, levantando alertas sobre os riscos de overdose e os desafios no combate ao seu uso. Entre julho de 2022 e abril de 2023, 133 das 140 amostras de opioides apreendias em São Paulo continham nitazenos, um indicativo da disseminação da droga no país. Mas o que são exatamente os nitazenos? Por que essas drogas têm se espalhado? E quais os principais riscos para os usuários e para a sociedade? Luiz Fara Monteiro e o repórter Filipe Brandão conversam com o perito criminal e coordenador do Getox de toxicologia da Sociedade Brasileira de Toxicologia, Ricardo Leal.