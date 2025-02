Podcast JR 15 Min #1095 | Juros em foco: como as decisões no Brasil e nos EUA afetam a economia

Na "Super Quarta", o Copom e o Fed anunciaram suas decisões sobre as taxas de juros, trazendo impactos diretos para os mercados do Brasil e dos Estados Unidos. O Federal Reserve manteve as taxas entre 4,25% e 4,5% ao ano, enquanto o Banco Central do Brasil elevou a Selic para 13,25%. Além das definições de curso prazo, os membros dos comitês sinalizaram suas expectativas para os próximos meses, o que pode influenciar nos investimentos, no câmbio, na inflação e no crescimento econômico. Por que o Banco Central reajustou a Selic no Brasil? Como a taxa básica de juros afeta a sua vida e o mercado financeiro? E quais são as perspectivas para o futuro? Luiz Fara Monteiro e a repórter Adriana Perroni conversam com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale.