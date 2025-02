Podcast JR 15 Min #1096 | Brasil em alerta: os riscos da dengue e da febre amarela

Os casos de dengue e febre amarela no Brasil têm chamado a atenção das autoridades de saúde. Somente neste ano, já foram registrados mais de 162 mil casos prováveis de dengue no país, com 31 mortes confirmadas, a maioria no estado de São Paulo. Além disso, a febre amarela também tem causado preocupação, com quatro mortes no estado. Por que os casos de dengue e febre amarela aumentaram nos últimos anos? Quais são os principais sintomas dessas doenças? Como diferenciá-las? E como evitar a transmissão? Luiz Fara Monteiro e a repórter Gabriela Dias conversam com o médico infectologista, Hemerson Luz.