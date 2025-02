Podcast JR 15 Min #1098 | Alta nos combustíveis: o que explica o novo aumento?

Desde o dia primeiro de fevereiro, os combustíveis estão mais caros no Brasil, e os motoristas já sentem o impacto no bolso. Esse aumento veio por dois fatores: o reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e alta no preço do diesel anunciado pela Petrobras. Mas o que levou a esses aumentos? Como isso afeta a economia e dia a dia da população? E há chances de novos reajustes no curto prazo? Luiz Fara Monteiro e a repórter Caterina Achutti conversam com o professor de Economia do Ibmec Brasília, William Baghdassarian.