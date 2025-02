Podcast JR 15 Min #1100 | Alimentação escolar: o desafio de reduzir ultraprocessados na merenda

O retorno às aulas vem acompanhado de mudanças significativas na alimentação escolar das escolas públicas no Brasil. O governo federal anunciou novas regras para reduzir gradativamente a presença de alimentos processados e ultraprocessados no cardápio dos alunos, com um limite de 15% em 2025 e 10% em 2026. Mas quais são os desafios para a implementação dessa medida? Como essa mudança pode impactar a nutrição e o desempenho dos estudantes? E de que forma escolas e famílias podem colaborar nesse processo? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marcela Varasquim conversam com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobahyba.