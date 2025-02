Podcast JR 15 Min #1101 | Neymar no Santos: clube explode em sócios, patrocínios e engajamento

Há uma semana, Neymar foi apresentado oficialmente como novo reforço do Santos, e o impacto foi imediato. Em menos de sete dias, o peixe viu sua torcida se mobilizar de uma forma inédita: os números de sócios-torcedores explodiram, os patrocinadores chegaram com força, e as redes sociais do clube bateram recordes de engajamento. Qual será o futuro do Santos com a volta de Neymar? Os impactos dentro e fora de campo? O contrato de seis meses pode ser renovado? Luiz Fara Monteiro e o repórter Bruno Piccinato conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.