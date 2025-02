Podcast JR 15 Min #1102 | Crédito em alta: por que os brasileiros pegaram mais empréstimos em 2024?

Um levantamento do Banco Central mostra que, mesmo com as taxas de juros elevadas, os brasileiros recorreram mais ao crédito em 2024. No total, o sistema financeiro concedeu R$ 6,4 trilhões em empréstimos. O destaque foi para o crédito destinado às pessoas físicas, que registrou um aumento superior a 12% em relação ao ano anterior. Mas o que explica esse crescimento? Por que os juros altos não foram um obstáculo? E de que forma a redução do desemprego e o aquecimento da economia influenciam nesse cenário? Luiz Fara Monteiro e o repórter Emerson Ramos conversam com Renan Silva, professor de economia do Ibmec Brasília.