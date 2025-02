Podcast JR 15 Min #1103 | Café mais caro: entenda os motivos e as projeções para o futuro

A paixão dos brasileiros pelo café não para de crescer e, mesmo com o aumento dos preços, o consumo segue firme. Em 2024, tomar o tradicional "cafézinho" ficou quase 40% mais caro e a expectativa para o futuro não é boa. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), os valores devem subir ainda mais nos próximos meses. Por que o café está cada vez mais caro? O consumo pode ser afetado com os novos aumentos? O que esperar da produção e da oferta nos próximos meses? Luiz Fara Monteiro e o repórter Emerson Ramos conversam com o especialista no setor agropecuário, sócio proprietário de uma consultoria agronômica e pró-reitor da Universidade de Uberaba (Uniube), André Fernandes.