Podcast JR 15 Min #1104 | Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians, ganha documentário inédito

Um dos personagens mais icônicos da história do futebol brasileiro: Vicente Matheus. Ex-presidente do Corinthians, ele era conhecido por sua paixão pelo clube, seu jeito peculiar de se expressar e, claro, pelas conquistas que marcaram sua gestão. A Record produziu um documentário especial sobre sua trajetória, resgatando memórias, imagens e depoimentos que ajudam a entender a importância desse grande dirigente para o futebol e para o Corinthians. A série documental Vicente Matheus - "Haja O Que Hajar", como ele dizia, foi produzida pelo Jornal da Record e estreou nesta quarta-feira, de graça, no PlayPlus. O que torna Vicente Matheus uma figura tão emblemática na história do clube? Como foi o processo de produção do documentário? Qual é a principal mensagem que o público pode levar deste material? Luiz Fara Monteiro e o repórter André Tal conversam sobre essa produção e o legado de Vicente Matheus, com o diretor cultural do Corinthians, Raul Corrêa.