Podcast JR 15 Min #1105 | Tesouro Renda+ completa dois anos: vantagens e desafios do investimento

O Tesouro Renda+ aposentadoria extra acaba de completar dois anos e já se consolida como uma opção atrativa para quem busca complementar a renda na aposentadoria. Criado em 2023, o título registrou um crescimento expressivo, alcançando a marca de R$ 4 bilhões investidos até o final de janeiro deste ano. Um aumento de 150% nos últimos doze meses. O que explica alta adesão ao programa? Quais são as principais diferenças entre o Renda+ e outros títulos disponíveis no mercado? E como escolher o plano de previdência privada? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marcela Varasquim conversam com a professora de Economia do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), Juliana Inhasz.