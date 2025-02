Podcast JR 15 Min #1107 | Onda de calor no Brasil: o perigo invisível do estresse térmico

O Brasil enfrenta nesta semana mais uma onda de calor. A temperatura alta não é apenas um incômodo, ela pode ser uma ameaça real à saúde. O estresse térmico afeta milhões de trabalhadores em todo o mundo, especialmente em regiões como a África, os Estados Árabes e a Ásia-Pacífico, áreas onde mais de 70% da força de trabalho está exposta a temperaturas excessivas. Com o avanço das mudanças climáticas, a tendência é que esse problema se agrave ainda mais. Mas quais são os riscos reais do estresse térmico? Quem está mais vulnerável? E como se proteger? Luiz Fara Monteiro e a repórter Adriana Perroni conversam com o médico intensivista do Hospital Moriah, Paulo Garcia Nosé.



