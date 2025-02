Podcast JR 15 Min #1108 | Por que o preço do ovo disparou? Entenda a alta e o impacto no bolso

Nas últimas semanas, o preço do ovo, um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, disparou de forma alarmante. A redução na produção, aliada ao aumento da demanda pela proteína e ao crescimento nos custos de produção, levou a um aumento de mais de 35% no valor desse item essencial para as refeições de milhões de pessoas. Em algumas regiões do Brasil, a alta chegou a ultrapassar os 40%. O que está causando a redução na produção de ovos no Brasil, e como isso afeta oferta e demanda? Como os produtores estão lidando com essa situação? E o que podemos esperar para o futuro próximo? Luiz Fara Monteiro e o repórter Paulo Henrique Santos conversam com o diretor financeiro do Instituto Ovos Brasil, Nélio Hand.



