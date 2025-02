Podcast JR 15 Min #1109 | Sobrevivendo à onda de calor: como se proteger e manter a casa fresca

Uma nova onda de calor atinge o Brasil, impactando diretamente os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de se estender para Goiás e Bahia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com temperaturas extremas, muitas famílias buscam alternativas baratas e criativas para enfrentar o calor intenso e manter o conforto dentro de casa. Mas como minimizar os impactos das altas temperaturas sem pesar no bolso? Quais estratégias simples podem ajudar a refrescar o ambiente? E quais cuidados devemos tomar para evitar problemas de saúde causados pelo calor extremo? Luiz Fara Monteiro e o repórter Filipe Brandão conversam com a médica cardiologista e clínica geral do Hospital Moriah, Roberta Azzolini.



