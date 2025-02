Podcast JR 15 Min #1111 | Reta final do Paulistão: quem avança para a fase final?

A fase de grupos do Paulistão está chegando ao fim, e a última rodada será decisiva para definir os últimos classificados e os rebaixados. Com algumas equipes já garantidas e até um confronto das quartas-de-final confirmado, a expectativa cresce para a próxima fase. Quais times chegam como favoritos? Qual foi a maior surpresa até aqui? O que esperar dos duelos que definirão o campeão do estadual mais disputado do Brasil? Luiz Fara Monteiro e a repórter Duda Gonçalves conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.