Podcast JR 15 Min #1113 | Trabalho escravo: por que as denúncias não pararam de crescer?

O Brasil registrou o maior número de denúncias de trabalho escravo e análogo à escravidão da história do país em 2024. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram recebidas mais de 3.900 denúncias em 12 meses, 15,4% a mais que em 2023. Desse total, duas mil vítimas foram resgatadas. Com isso, o país ultrapassou 65,5 mil trabalhadores resgatados desde a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, base da política antiescravista do país, que completa 30 anos em 2025. Mesmo com o resultado, o Ministério do Trabalho e Emprego admite que o fim desse tipo de crime depende de ações mais abrangentes do que as que já estão sendo realizadas. Mas, afinal, como podemos combater essa prática no Brasil? Por que o número de denúncias cresce a cada ano? E como fazer para denunciar? Luiz Fara Monteiro e a repórter Ingrid Griebel conversam com a auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Jamile Virginio.



