Podcast JR 15 Min #1114 | Pé-de-Meia: estudantes começam a receber incentivo

O programa Pé-de-Meia é uma tentativa de transformar a realidade dos estudantes do ensino médio no Brasil, reduzindo a evasão escolar. Nesta semana, os alunos que se formaram em 2024 começaram a receber o incentivo-conclusão de R$ 1 mil, além do bônus de R$ 200 para quem compareceu aos dois dias do Enem. Quem tem direito ao benefício? Já é possível medir o impacto do programa na evasão escolar? E além do incentivo financeiro, quais outras medidas podem ajudar a manter os estudantes nas salas de aula? Luiz Fara Monteiro e a repórter Vanessa Lima conversam com a professora e especialista em políticas educacionais, ex-diretora Global de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costin.



