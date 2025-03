Podcast JR 15 Min #1117 | Chamadas fantasmas: por que seu celular toca e ninguém responde?

Você já deve ter vivido a experiência de atender uma ligação e, do outro lado, se deparar com o silêncio antes que a chamada seja encerrada. Esse fenômeno, conhecido como "chamadas fantasmas", tem se tornado cada vez mais comum e gera bastante incômodo nos usuários. Para se ter uma ideia, mais de 22 bilhões de chamadas telefônicas são realizadas a cada mês no Brasil, e cerca de metade delas tem duração de até seis segundos. Mas quais são as razões por trás desse comportamento? Alguma regulamentação que busca combater essa prática? E o que os consumidores podem fazer para se protegerem dessas ligações? Luiz Fara Monteiro e o repórter Guilherme Mendes conversam com o professor de novas tecnologias da FIAP, Gustavo Torrente.



