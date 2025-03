Podcast JR 15 Min #1122 | Menos impostos e mais produção: o preço dos alimentos vai cair?

O governo federal tem adotado medidas para tentar conter a alta dos preços dos alimentos no Brasil. Recentemente, foi anunciada a isenção do imposto de importação sobre dez produtos essenciais. Além disso, foram propostas ações como a flexibilização da fiscalização sanitária, o fortalecimento dos estoques reguladores e estímulos à produção de alimentos da cesta básica por meio do Plano Safra. Tirar o imposto da importação realmente faz os alimentos ficarem mais baratos? Como aumentar os estoques e flexibilizar regras pode ajudar a controlar os preços? O que pode dificultar a isenção do ICMS sobre a cesta básica nos estados? Luiz Fara Monteiro e o repórter Yuri Achcar conversam com o professor de Economia do Ibmec Brasília, João Gabriel Araújo.



