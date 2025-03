Podcast JR 15 Min #1123 | Sem prejuízo: como se proteger das práticas abusivas das companhias aéreas

Um problema que afeta cerca de 2% dos passageiros em voos comerciais: o downgrade, situação em que você paga por um assento e acaba sendo rebaixado sem aviso ou justificativa clara. Recentemente, a atriz Ingrid Guimarães passou por uma situação constrangedora em um voo, reacendendo o debate sobre os direitos dos passageiros em casos como esse. Além do downgrade, questões como overbooking, cancelamento, atrasos e mau atendimento também geram dúvidas e prejuízos aos viajantes. O passageiro deve receber compensação se houver um downgrade? Quais são os direitos básicos? E a quem recorrer em caso de desrespeito ou descumprimento do que foi contratado? Luiz Fara Monteiro e a repórter Gabriela Dias conversam com o advogado especializado em Direito dos Passageiros Aéreos, Rodrigo Alvim.



