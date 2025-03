Podcast JR 15 Min #1125 | Trégua à vista? O que falta para o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia

Após mais de três anos de guerra, o mundo aguarda com ansiedade uma trégua no conflito entre Rússia e Ucrânia. Um cessar-fogo de 30 dias foi colocado na mesa durante uma reunião entre o governo ucraniano, a Arábia Saudita e os Estados Unidos. A Ucrânia já aceitou a proposta, mas a adesão da Rússia ainda é incerta. O Kremlin vai aceitar? Quais são os principais interesses da Rússia nessa negociação? O que levou a Ucrânia a aceitar a proposta neste momento? Luiz Fara Monteiro e o repórter Fábio Menegatti conversam com o professor de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV), Leonardo Paz Neves. ceitar a proposta, a Rússia realizou um ataque aéreo em Kiev, o que trouxe incertezas sobre a adesão russa às condições do cessar fogo.



