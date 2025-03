Podcast JR 15 Min #1128 | Sarampo: uma ameaça global que voltou a bater à nossa porta

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou dois novos casos de sarampo. As vítimas são duas crianças da mesma família, que já receberam alta médica. Mas a doença não é um problema isolado do Rio de Janeiro — outros lugares como os Estados Unidos, a Europa e a Ásia Central, também estão registrando casos. Como a doença é transmitida? Quais são os principais sintomas? E como evitar a contaminação? Luiz Fara Monteiro e o repórter Pedro Paulo Filho conversam com o pediatra infectologista, presidente do Departamento de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri.