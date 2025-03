Podcast JR 15 Min #1130 | Selic a 14,25%: como a alta dos juros impacta o seu bolso

Um assunto que mexe com o bolso de todo mundo: o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual. Agora, os juros básicos da economia brasileira estão em 14,25% — o nível mais alto desde outubro de 2016. Por que a Selic continua subindo? O que isso significa, na prática, para o nosso dia a dia? Esse aumento é mais uma tentativa de controlar a inflação? Giovanna Risardo e o repórter Emerson Ramos conversam com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale.



