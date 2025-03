Podcast JR 15 Min #1133 | Coqueluche volta a preocupar: sintomas, riscos e importância da vacina

O Brasil registrou três mortes e mais de 300 casos de coqueluche em 2025. A doença, que é mais comum em crianças, pode ser grave e até fatal, principalmente em bebês. No ano passado, foram mais de 7 mil casos e 28 mortes. O que explica o avanço da doença? Quais os principais sintomas? E como evitar? Giovanna Risardo e o repórter Jairo Bastos conversam com o médico infectologista Hemerson Luz.



