Podcast JR 15 Min #1134 | Corinthians x Palmeiras: quem fica com o título do Paulistão?

Nesta quinta (27), Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista na Neo Química Arena. A partida será às 21h30, com transmissão exclusiva da RECORD para a TV aberta. No primeiro jogo, o Timão venceu no Allianz Parque com gol de Yuri Alberto. Como as duas equipes chegam para o segundo jogo? A parada por causa da Data Fifa ajuda ou atrapalha? O que o Corinthians precisa fazer para quebrar o jejum de seis anos sem títulos? E, do lado do Palmeiras, Abel Ferreira e seus comandados vão conseguir reverter a vantagem e conquistar o inédito tetracampeonato estadual? Giovanna Risardo e os repórteres Alexandre Oliveira e Duda Gonçalves discutem o tema com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!