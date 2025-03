Podcast JR 15 Min #1135 | Inimigo Íntimo: quando o lar deixa de ser um lugar seguro

Casos de violência cometida por pessoas próximas estão cada vez mais frequentes. Feminicídios, abuso sexual infantil, agressões a idosos e até parentes tirando a vida uns dos outros – crimes que chocam a levantam a pergunta: o que leva alguém a agredir ou até matar quem está tão perto? O Jornal da Record está exibindo uma série de reportagens sobre essa escalada de violência dentro de casa. Quais são os sinais de alerta que indicam risco de agressão? Como as vítimas ou essas pessoas próximas podem buscar ajuda antes que a situação piore? Giovanna Risardo e o repórter Romeu Piccoli conversam com o professor adjunto de Psiquiatria Forense da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Quirino Cordeiro.



