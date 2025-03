Podcast JR 15 Min #1136 | Brasileirão: quem são os favoritos ao título

O Brasileirão começa neste fim de semana com 20 clubes em busca do título mais importante do futebol nacional. A primeira transmissão da Record será com um confronto de peso: Vasco e Santos. Os dois times se enfrentam neste domingo, dia 30, a partir das seis da tarde, em São Januário. Quais são os favoritos ao título? E quem vai brigar contra o rebaixamento? Giovanna Risardo e o repórter Alexandre Oliveira conversam com o jornalista e comentarista esportivo da Record, Maurício Noriega.