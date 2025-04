Podcast JR 15 Min #1138 | Aumento no preço dos remédios: veja quais serão mais afetados

O governo federal autorizou reajuste de até 5,06% no preço dos medicamentos. A decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) divide os aumentos em três faixas. Quais medicamentos serão mais afetados? Como esse reajuste é definido? O que pode ser feito para garantir o acesso aos remédios essenciais? Luiz Fara Monteiro e a repórter Vanessa Lima conversam com o economista e coordenador do Programa de Saúde do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), Lucas Andrietta.



