Podcast JR 15 Min #1139 | Seca: estiagem castiga o agronegócio e prejudica a economia

A estiagem tem afetado fortemente o Brasil, castigando lavouras e causando prejuízos bilionários. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as perdas na produção já ultrapassaram R$ 100 bilhões nos últimos quatro anos. Atualmente, mais da metade das cidades gaúchas estão em situação de emergência. Além do Sul, quais outras regiões estão sendo impactadas pela seca? O que pode ser feito para minimizar seus efeitos no curto e no longo prazo? E quais políticas públicas podem auxiliar o setor? Luiz Fara Monteiro e o repórter William Franco discutem o tema com a professora de Economia da PUC, Cristina Helena de Mello.